„Betriebe gleich behandeln!“

Lisa Wannenmacher schreibt selbst: „60 Prozent hört sich oberflächlich betrachtet gut an. Umgekehrt aber auch 40 Prozent zu wenig. 60 Prozent von 146 Unternehmen kommt einer Nullnummer gleich. Im produzierenden Gewerbe, Großhandel und Verkehr und Lagerei gibt es im IHK-Bezirk Niederrhein über 17.500 Betriebe.

Interessant wäre noch, welche Betriebe sich an der Umfrage beteiligt haben. Waren Thyssen, Trox, Onken, Amazon auch dabei? Ich frage mich, was mit dieser schön gefärbten Zahl bezweckt wird? Bei allen Regierungsbeschlüssen, die in Sachen Corona-Schutzmaßnahmen getroffen wurden, ist auffällig, dass produzierendes Gewerbe, große Betriebe immer ausgeklammert wurden. Das höchste der Gefühle war eine unverbindliche Empfehlung.

Das Ergebnis der Ungleichbehandlung der Betriebe sind steigende Inzidenzzahlen. Nicht zuletzt auch deshalb, weil oftmals die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können. Eine stufenweise Öffnungsstrategie setzt einen konzentrierten, kompletten Lockdown voraus, bis die Nachverfolgbarkeit gewährleistet wird. Die Beschäftigten müssen in dieser Zeit zu hundert Prozent den Lohn ausbezahlt bekommen, Klein- und Mittelbetriebe brauchen weitere Hilfen."