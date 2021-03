Das Volk bezahlt furchtbar für Bolsonaros kriminelle Ignoranz

Im ersten Quartal des Jahres 2021 haben mehr als 100.000 Brasilianer ihr Leben durch Covid-19 verloren. Die durchschnittliche Zahl der täglichen Infektionen ist von 36.000 auf über 77.000 gestiegen. Am Donnerstag haben sich 100.158 Menschen neu infiziert. Die infektiösere brasilianische P.1-Variante hat sich mittlerweile zum Haupttreiber der Pandemie in Brasilien entwickelt. Sie hat sich auch weit in die Nachbarländer sowie in andere Teile der Welt ausgebreitet.

Im ganzen Land hat die ungebremste Ausbreitung des Virus zum „größten Gesundheits- und Krankenhaus-Kollaps der Geschichte“ Brasiliens geführt, so das Forschungsinstitut für öffentliche Gesundheit, Fiocruz. Tausende von Patienten im kritischen Zustand warten auf ein Bett auf der Intensivstation. Rund 900 Personen sind in Paraná auf der Warteliste, 750 im Großraum São Paulo, 700 in Minas Gerais, 500 in Rio de Janeiro, 500 in Ceará, 400 in Goiás und Hunderte weitere in praktisch jedem Bundesstaat Brasiliens.

Die Ärzte sind schon jetzt dazu gezwungen, Entscheidungen zu treffen, wer eine Behandlung erhalten kann und wer sterben muss. Letztes Jahr, im ersten Jahr der Pandemie, haben die jungen Leute ihre alten Eltern und Großeltern begraben. Jetzt müssen die Älteren zuschauen, wie das Virus unter den jüngeren Generationen, unter Jugendlichen und Kindern wütet!

In den letzten Tagen kam es zu Streiks und Protesten von Lehrern, Ölarbeitern, Busfahrern, Paketzustellern und anderen Teilen der Arbeiterklasse. Die Arbeiter fordern Sicherheit am Arbeitsplatz, existenzsichernde Löhne und Gesundheitsfürsorge.

Zu solchen Verhältnissen wie in Brasilien führt das Corona-Leugnertum, wenn es sich als herrschende Meinung und Leitlinie durchsetzt.