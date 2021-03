Nürnberg

Dem Ziel ein gutes Stück näher gekommen

Um unsere Ziele bei der Sammlung von Unterstützungsunterschriften für die Wahlzulassung der Internationalistischen Liste/MLPD zur Bundestagswahl zu erreichen und zur Gewinnung weiterer Mitstreiter in der Bewegung „Gib Antikommunismus keine Chance!“ machten wir letzten Samstag einen Einsatz mit Infotisch an einem Einkaufscenter in der Nürnberger Altstadt, an welchem wir bisher noch nicht aufgetreten waren.

