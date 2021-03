Im Betrieb

Die Forderung nach einem richtigen Lockdown gab der Diskussion eine andere Richtung

Der Widerspruch, dass wir am Fließband auf engstem Raum zusammenarbeiten – an manchen Stationen Schulter an Schulter – gleichzeitig außerhalb vom Betrieb niemanden treffen dürfen, ist bei uns im Betrieb ständig Thema. Spontan, vor allem als Brass auf die Regierung, und in Witzen wie: „Weißt du warum Corona im Betrieb keine Gefahr ist? Corona hat keinen Werksausweis!“

Korrespondenz aus Sindelfingen