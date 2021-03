Thüringen

Die MLPD und der „linke Antisemitismus“ - Rückzugsgefecht der Landesregierung

Im „Bericht des Beauftragten für jüdisches Leben in Thüringen und die Bekämpfung des Antisemitismus" vom 15. Dezember 2020 hieß es auf Seite 16 bisher: „Dabei hat es in Thüringen auch diese Form von Antisemitismus in den letzten fünf Jahre gegeben - etwa in Form von Boykottaufzügen der antisemitischen linken „Boykott Divestment & Sanctions“- Bewegung (BDS) in Jena oder in Form antiisraelischer Flugblattaktionen der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands (MLPD) auf dem Gelände der Gedenkstätte Buchenwald (dies teilte der Sprecher der Stiftung Gedenkstätte Buchenwald und Mittelbau-Dora, Rikola-Gunnar Lüttgenau, den Autorinnen und Autoren in einem Interview mit).“

Korrespondenz aus Jena