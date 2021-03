Antifaschismus

Gedenken an die Kämpfer gegen den Kapp-Putsch in Halle-Lettin

Auf Initiative der Genossen der DKP in Halle an der Saale trafen sich am 23. März Genossinnen, Genossen und Symphatisanten von DKP, MLPD, vom Jugendverband REBELL und der Linkspartei zum ehrenden Gedenken an die Ermordung der beiden Freiheitskämpfer gegen den faschistischen Kapp-Putsch, Karl Beyer und Otto Schmeil, in Halle-Lettin auf dem Friedhof am Ehrenmal.

Von einem Korrespondenten