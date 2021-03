Für heute Generalstreik angekündigt

Das Neue Deutschland titelte am 23. März: „Italiens Gewerkschaften drohen mit Generalstreik - zum Schutz der arbeitenden Bevölkerung“. Im Artikel heißt es: „Maurizio Landini, Generalsekretär der CGIL, der größten italienischen Gewerkschaft, erklärt die Streikwarnung so: 'Wir rufen die Arbeitnehmer nur dort zum Streik auf, wo die Sicherheit nicht gewährleistet ist. Die Unternehmer haben bei der Regierung erreicht, dass sehr viele Bereiche als 'wesentlich' eingestuft wurden, die es tatsächlich nicht sind. Aber wir sagen, dass in dieser Phase die Gesundheit der Bürger vorgeht.'

Am 24. März machten die Metallarbeiter in der Lombardei, aufgerufen von verschiedenen ihrer Gewerkschaften wie u. a. der CGIL, FIOM. den Auftakt. Am 26. März sollen die Logistikbranche, Öffentlicher Dienst, Bahn, Busse, Flugzeuge folgen. Wozu auch verschiedene Basis Gewerkschaften wie Si Cobas aufrufen. Es geht um viel: Gesundheitsschutz, einen nationalen Tarifvertrag, Verteidigung von gewerkschaftlichen und politischen Rechten wie dem Streikrecht, für Solidarität und gegen politische Repressionen wie jüngst gegenüber Streikführer und Streikenden von Si Cobas. Es zeigt eindringlich, wie wichtig auch in Deutschland der gewerkschaftsübergreifende, gemeinsame Kampf für ein allseitiges und vollständiges gesetzliches Streikrecht ist.