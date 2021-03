Heute wäre Mathias Gnädinger 80 Jahre alt geworden

Der beliebte Schweizer Schauspieler wirkte in 130 Theaterstücken und 70 Filmen mit. Anlässlich seines Geburtstages seien die wunderbaren Hunkeler Filme (gedreht nach Büchern von Hansjörg Schneider) empfohlen ("Die Hunkeler Edition", Praesens AG Zürich). Er spielte auch in mehreren Krimis aus der Reihe „Tatort“ mit. 2014 spielte er seine letzten großen Rollen in „Usfahrt Oerlike“ und in der Fernsehserie "Bestatter". Er war gelernter Schriftsetzer und wurde zu einem der populärsten und erfolgreichsten Schweizer Schauspieler. Er erhielt zahlreiche Preise für sein Schaffen. Dazu bemerkte er in seiner bescheidenen Art: "Mit Preisen ist es wie mit Hämorrhoiden. Ab einem gewissen Alter bekommt sie jedes Arschloch." Er verstarb am 3. April 2015.