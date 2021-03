„Ich weiß genau, wofür mein Jugendverband Geld braucht“

REBELL Karlsruhe: Du hast 1000 Euro an den Jugendverband REBELL gespendet. Warum?

Antwort: 2019 bin ich aus meiner alten Wohnung ausgezogen. Es hat lang gedauert, bis ich meine Kaution zurückbekommen habe, ich musste da richtig hinterherlaufen. Da mir das Geld in der Zwischenzeit nicht gefehlt hat, soll es jetzt der REBELL bekommen.

REBELL Karlsruhe: Von 1000 Euro könnte man sich ganz schön viel kaufen. Warum gibst du es dem REBELL?

Antwort: Ich bin jetzt schon über zehn Jahre im REBELL organisiert und weiß ganz genau, wofür mein Jugendverband das Geld brauchen kann: Tolle Sommercamps (wenn wir uns nicht gerade mit Corona rumschlagen müssen), Reisen für die internationale Solidarität wie z. B. in den Kongo und vieles mehr. Außerdem habe ich erfahren, dass der REBELL in Corona-Zeiten finanziell unterstützt werden muss. Da war es mir nochmal um so wichtiger, dass er das Geld bekommt.

REBELL Karlsruhe: Vielen Dank für das Interview.