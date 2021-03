Volle Kraft voraus für einen kurzen und konsequenten Lockdown – jetzt!

Die MLPD hat den Aufruf von ZeroCovid ebenfalls kritisch unterstützt und sich auch an örtlichen Kundgebungen der Initiative, wie zum Beispiel in Stuttgart beteiligt. Dort findet am heutigen 25. März auch eine Menschenkette der IG Metall von Mahle bis Bosch statt, wozu ZeroCovid ebenfalls aktiv wird.

Im Aufruf von ZeroCovid heißt es: „Als ZeroCovid-Kampagne rufen wir zu einem zentralen, länderübergreifenden Aktionstag am 10. April auf! Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr euch an diesem Tag mit eigenen Aktionen beteiligt. ...“¹

Angesichts des Totalversagens der Regierung und der exponentiellen Entwicklung der Pandemie sollte allerdings keine Zeit verloren werden. Wichtige Entscheidungen fallen hier in Verbindung mit Tarifkämpfen und dem Kampf um die Arbeitsplätze mit dem Kampf um betrieblichen Gesundheitsschutz! Das fehlt im Aufruf von ZeroCovid und sollte ergänzt werden!

Die MLPD ruft in der Erklärung ihres Zentralkomitees vom 24. März auf: „Gegen kapitalistisches Krisenchaos – Stärkt die sozialistische Alternative MLPD und ihren Jugendverband REBELL! Unter strengem Hygieneschutz: Beteiligt euch an den Montagsdemonstrationen zu diesem Thema, zum Teil bereits am 29. März 2021! Heraus zum 1. Mai, dem Kampftag der Arbeiterklasse: Kampf gegen die Abwälzung der Krisenlasten auf die Arbeiterklasse und die Massen – für Gesundheitsschutz, Arbeit, Frieden, Umwelt, echten Sozialismus!“²