Unter dem Motto: „Wir werden euer Werk vollenden!“, beteiligten sich dieses Jahr zum ersten Mal auch Genossinnen und Genossen von MLPD, REBELL und ROTFÜCHSE.

Das Motto ziert auch den Grabstein, der von der alten KPD zum Gedenken an die März-Gefallenen errichtet worden ist. In der Ansprache wurde von der MLPD-Vertreterin der kämpfenden Arbeiter gedacht, die in den Kämpfen der Roten Ruhrarmee gegen die faschistischen Freikorps ihr Leben ließen.

Eine proletarische Einheitsfront aus Gewerkschaften, linker Parteien und Organisationen unter maßgeblicher Rolle der Kommunisten, brachte im bewaffneten Kampf und verbunden mit einem Generalstreik in ganz Deutschland dem faschistischen Kapp-Putsch eine Niederlage bei. Kommunisten, Sozialdemokraten, Christen und Parteilose kämpften Seite an Seite. Gleichzeitig zog sie die für heute gültigen Lehren aus den Kämpfen: „Wir dürfen uns durch den Antikommunismus nicht spalten lassen und müssen beharrlich am Aufbau einer internationalen antiimperialistischen Einheitsfront gegen Faschismus und Kriege bauen, damit eine sozialistische Zukunft Wirklichkeit wird. Das ist im Sinne der Inschrift des Grabsteins: 'Wir werden euer Werk vollenden'“.