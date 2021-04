Nein zum Ausbeutungsprogramm vom MAN ES / VW!

318 von rund 1700 Arbeitsplätzen sollen vernichtet werden. Das Urlaubsgeld wird um 75 Prozent, das Weihnachtsgeld um 50 Prozent gekürzt; der Flächentarifvertrag von Bayern wird übernommen, eine ERA-Neueingruppierung für 2022 vorbereitet. Das tarifliche Zusatzgeld von 376 Euro wird für Auszubildende, Kollegen in Altersteilzeit und Kollegen, die nicht Mitglied der IG Metall sind, gestrichen - eine gezielte Spaltung der Belegschaft!

Betriebsrat und IG-Metall-Führung haben der bundesweiten Vernichtung von 1520 Arbeitsplätzen bei MAN ES (VW) sowie Lohnkürzungen und Steigerung der Ausbeutung im Umfang 450 Millionen Euro bis 2024 zugestimmt, und das ohne wirkungsvolle Kampfmaßnahmen zu organisieren.

Die Krisenlasten werden so auf die Arbeiterklasse und die Massen abgewälzt werden. Das sieht auch die Mehrheit der Kollegen so. Nicht mal die Hälfte der IG-Metall-Mitglieder hat sich an dieser Scheinabstimmung beteiligt. Und davon hat etwa ein Fünftel mutig namentlich mit „Nein“ gestimmt. So gesehen ist die erhoffte Legitimation des „Verhandlungsergebnisses“ gnadenlos gescheitert.

Auch viele Kollegen, die zugestimmt haben, sind vom Verhandlungsergebnis alles andere als begeistert.

Die Sache ist noch nicht vom Tisch. Wir müssen unsere eigenen Forderungen aufstellen und durchsetzen. Die MLPD wird uns mit ihrem Know-how zur Seite stehen.

Nein zum Ausbeutungsprogramm von MAN ES/VW!

Kampf um jeden Arbeits- und Ausbildungsplatz!

30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich!

Herabsetzung des Rentenalters auf 55 Jahre für Schicht- und Schwerarbeiter – bei vollem Rentenausgleich!

10 Prozent Ausbildungsquote in der Großindustrie, unbefristete Übernahme nach der Ausbildung!

Ersatzarbeitsplätze auf Kosten der Profite!