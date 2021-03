Rabat: Polizeieinsatz gegen Lehrerprotest

Eine Studie aus Köln bestätigt, dass Covid-19 vor allem Menschen in ärmeren Stadtteilen trifft. In den alten Industrie- und Arbeitervierteln am rechten Rheinufer, in Mülheim, Kalk oder Porz, erkranken die Bürger am häufigsten an Covid-19. Jetzt sollen die Kapazitäten für kostenlose Schnell- und Selbsttests im Kölner Osten, „schleunigst“ ausgebaut werden. Denn: In den besseren Vierteln im Westen bauten kommerzielle Anbieter ihre Testzentren früher und schneller auf.