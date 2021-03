Sea-Eye gewinnt gegen AfD-Hetzer

Am Wochenende gab es ist vielen Städten der USA und Kanada Mahnwachen und Demonstrationen gegen die zunehmenden faschistischen Übergriffe auf US-Amerikaner mit asiatischen Wurzeln, mit jeweils hunderten Beteiligten. Aktueller Anlass war die Ermordung von acht Menschen, sieben davon mit asiatischen Hintergrund, durch einen 21-Jährigen am vergangenen Dienstag. Die Proteste standen unter dem Motto #StopAsianHate. Seit Beginn der Corona-Pandemie haben Übergriffe auf Menschen mit asiatischen Wurzeln massiv zugenommen, nicht zuletzt wegen der Hetze von Donald Trump gegen das "China-Virus". Am Sonntag protestierten Tausende auch in Montreal.