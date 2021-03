Metalltarifkampf

Stuttgart: 6000 Beschäftigte bilden „Menschenkette der Solidarität“ - von Bosch bis Porsche

13 Uhr steht die Menschenkette: 6000 Kolleginnen und Kollegen von Bosch, Coperion, KBA MetallPrint … bis zum Porsche stehen auf „2000 Meter für 2000 Schicksale“.¹ So viele Arbeitsplätze sind an der Wernerstraße in Gefahr, wenn es nach den Geschäftsleitungen dieser Traditionsfirmen geht.

Von wb