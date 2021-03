Wählerinitiative Sabine Leopold und Klaus Dumberger

Krisenchaos in Berlin und in den Bundesländern. Für sie hat die Aufrechterhaltung der Wirtschaft Vorrang vor Menschenleben. Korruption und Bereicherung von CSU- und CDU-Politikern! Wir treten als einen Alternative zum Kapitalismus an. Wir lassen uns vom Antikommunismus nicht spalten. Wir sind finanziell unabhängig und arbeiten in Teams. Wir fördern die Jugend.

Die Versammlung findet unter Gesundheitsregeln statt: Folgt bitte den Anweisungen der Versammlungsleitung und bringt alle FFP2-Masken mit.

Hier der Einladungs-Flyer