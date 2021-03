Webinar zu 150 Jahre Pariser Kommune am 27. März

Genossinnen und Genossen aus Frankreich, Deutschland, Tunesien und Uruguay haben sich bisher für das Podium gemeldet und freuen sich schon darauf, auf Zoom und auf YouTube mit euch zu diskutieren, wie wir die Lehren der Pariser Kommune in die gesellschaftliche Diskussion einbringen. Engels schrieb 1891 im Vorwort zu Marx' „Der Bürgerkrieg in Frankreich“: „Der deutsche Philister ist neuerdings wieder in heilsamen Schrecken geraten bei dem Wort: Diktatur des Proletariats. Nun gut, ihr Herren, wollt ihr wissen, wie diese Diktatur aussieht? Seht euch die Pariser Kommune an. Das war die Diktatur des Proletariats.“