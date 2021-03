Urlaub und Corona

Zur Frage „Mallorca-Urlaub“ und Forderung nach konsequentem Lockdown auf Kosten der Monopolprofite

Zur Veröffentlichung der Werbung von People to People am 16. März auf „Rote Fahne News“ „Jetzt kurzentschlossen in den Frühling nach Mallorca“ bekam die Rote Fahne Redaktion eine Reihe kritischer Zuschriften.

Von Rote Fahne Redaktion