Bergbauutensilien sind jetzt gefragt

Damit Delegationen von Kumpeln aus allen relevanten Bergbauländern teilnehmen können, sammeln wir Gelder für die Gewährung von Zuschüssen zu Flugkosten u. ä.

Wir wollen uns auf der Bergarbeiterkonferenz über Kampf und Leben der Bergleute weltweit austauschen und vereinbaren, wie wir diese Kämpfe besser koordinieren und höherentwickeln können. Die kämpferische Bergarbeiterbewegung ist ein Rückgrat der internationalen Kämpfe des Industrieproletariats. In Bosnien streikten im Februar Kumpel auf acht Kohlezechen gegen Entlassungen, wie auch in Belarus. Dort stehen die Bergleute auch mit an vorderster Front gegen die Regierung Lukaschenko, 70 bis 80 Streikaktivisten wurden verhaftet. Bei vielen wurden Hausdurchsuchungen vorgenommen. In Rumänien blieben 80 Bergleute für 48 Stunden unter Tage und protestierten gegen die Nicht-Auszahlung der Löhne. In Kolumbien legten 450 Kumpel der größten Zeche der Region die Arbeit als Protest gegen Zwangsverrentung nieder.

Mit der Koordinierung und organisierten Zusammenarbeit werden diese Kämpfe erheblich an Schlagkraft gewinnen. Kumpel aus Bosnien und Belarus und anderen Ländern haben bereits Grußadressen zur Protestversammlung angekündigt, suchen den Zusammenschluss. Es wird am 5. Juni einen Stand mit Bergbauutensilien geben, die Kumpel für AUF Duisburg-Walsum verkaufen wird: Mit tollen Grubenlampen, Mineralien aus Erz- und Kohlegruben, charakteristischem Werkzeug, Helmen oder Bergarbeiter-Hemden und -kleidung. Das ist ein Hauptbestandteil für die Spendeneinnahmen. Sammelt bewusst unter Bergleuten solche Utensilien - jeder der beiträgt, leistet eine wertvolle Unterstützung der Koordinierung der Bergarbeiterkämpfe und kommt wahrscheinlich auch zur Aktion hin. Abgabe mit Auszeichnung des Verkaufspreises ist eine Stunde vor Beginn der Demo an unserem Stand. Bringt auch genügend Geld für Einkäufe und zur Unterstützung der Spendensammlung mit.