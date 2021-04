Das Unwort der Woche: „Notbremse“

Die „Notbremse“ – kaum ein Begriff bringt das Corona-Krisenchaos der Bundeskanzlerin und der Länder-Ministerpräsidenten besser auf den Punkt als dieser.

Seit Beginn der Pandemie löst eine Notbremse die nächste ab, nachdem zuvor so lange „auf Sicht gefahren“ wird, bis die Neuinfektionen wieder unkontrolliert ansteigen. Nur um die Betriebe um jeden Preis offenzuhalten und die Schulen möglichst dazu, damit die Eltern der Schulkinder für die Ausbeutung im Betrieb zur Verfügung stehen.

Anfang März wurde die „Notbremse“ erstmals in den Rang einer offiziellen Maßnahme der Corona-Schutzverordnung gehoben. Laut Wörterbuch ist eine Notbremse eine Vorrichtung zur Auslösung einer sofortigen Bremsung, um Gefahr abzuwenden. In den Händen der Regierenden verwandelt sich diese Notbremse aber in Vollgas, kombiniert mit sanften Bremsmanövern. Und Merkel warnt wortreich vor den Gefahren – doch statt Vollbremsung will sie jetzt erst einmal einige Zeit „nachdenken“.