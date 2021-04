Forderung der MLPD macht Schule!

Auch der Duisburger Oberbürgermeister Sören Link (SPD) setzt sich in einem Brief an die Bundeskanzlerin für einen bundes- und landesweiten harten Lockdown ein. Gerade in Ballungsräumen wie dem Ruhrgebiet seien lokale Lockdowns und Ausgangsbeschränkungen nur vereinzelter Städte nicht erfolgversprechend, schreibt er an die Kanzlerin. Der Charité-Virologe Christian Drosten bezeichnete im NDR-Podcast "Coronavirus-Update" die Lage als "sehr ernst und sehr kompliziert". Aus seiner Sicht bleibt "nur noch der Holzhammer". Sprich: harter Lockdown.