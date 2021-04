Französische Kampfjets bombardieren Hochzeitsfeier

Wie die UN-Truppen in Mali (Minusma) mitteilen, sind bei einem französischen Luftangriff in Mali im Januar 19 Zivilisten getötet worden. Dabei soll es sich um Gäste einer Hochzeitsfeier in dem Ort Bounti im Zentrum des Landes gehandelt haben. Die Opfer sind durch die Bank weg keine Kombattanten, sondern Zivilisten gewesen, gegen die ein solcher Angriff niemals hätte durchgeführt werden dürfen. Anstatt sich bei den Angehörigen der Opfer, die in den Augen der französischen Imperialisten sicher wieder als „Kollateralschaden“ zählen, zu entschuldigen, bestritt das französische Verteidigungsministerium am Dienstag jegliches Fehlverhalten in Mali und äußerte „zahlreiche Vorbehalte“ gegenüber der UN-Untersuchung.