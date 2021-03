Gegen antikommunistische Unterdrückung! Freiheit für Pablo Hasél!

"Als Mitglieder der ICOR bekunden wir unsere uneingeschränkte Solidarität mit dem Genossen, kommunistischen Kämpfer und Musiker Pablo Hasél. Wir fordern seinen Freispruch und seine sofortige Freilassung", heißt es in der Erklärung.

"Am 28. Januar wurde der Musiker und kommunistische Kämpfer Pablo Hasél zu neun Monaten Haft verurteilt, und am 16. Februar wurde er an einer Universität in Katalonien verhaftet. Dies ist der Höhepunkt eines Prozesses der politisch motivierten 'legalen' Verfolgung. ...

Die Tatsache, dass Pablo Hasél inhaftiert ist, ist ausschließlich auf seine politischen Ansichten zurückzuführen, was während des Prozesses mehrfach bestätigt wurde. Natürlich wird Pablo Hasél nicht nur wegen seiner Lieder verfolgt, sondern der Zorn der höchst reaktionären Justiz ist auf seine kommunistische Militanz zurückzuführen. …

Wie Grup Yorum ist auch Pablo Hasel das Volk, das nicht zum Schweigen gebracht werden darf! Auch mit ihren Liedern werden wir siegen! Ihre Stimmen sollen gehört werden! ...

Genosse Müslüm Elma, der in Deutschland wegen seiner kommunistischen Militanz verurteilt wurde und die Koll'boration des deutschen Imperialismus mit dem türkischen Staatsterrorismus aufzeigte, sagte in seiner letzten Erklärung vor dem Gericht am 29. Juni 2020: "Wir kommen aus der Tradition des Widerstands. Der Vorwurf des 'Terrorismus' ist eine der größten Lügen des 20. und 21. Jahrhunderts, die die imperialistischen Diebe und ihre Kollaborateure konstruiert haben, um die Verbrechen, die sie gegen die unterdrückten Völker der Welt begangen haben, zu verbergen und ihren legitimen Kampf zu diffamieren. Aber all diese Lügen können den Sturz der Imperialisten nicht verhindern...Wir sind internationalistische Revolutionäre, und ihr könnt nicht über uns urteilen. (…).'

Wir werden diese Verurteilung nicht akzeptieren! Wir fordern Freispruch und sofortige Freiheit für Pablo Hasél!

Freiheit für Pablo Hasél!

Freiheit für alle politischen Gefangenen in Spanien!

Für das Recht auf Widerstand! Es lebe die internationale Solidarität!"

Hier gibt es die komplette Resolution mit allen Unterzeichnern