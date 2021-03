Gewerkschaftsführer Dandy Miguel mit acht Schüssen hingerichtet

Am Abend des 28. März wurde der Gewerkschaftsführer Dandy Miguel mit acht Schüssen in der Gemeinde Canlubang der Stadt Calamba hingerichtet. Miguel war Mitglied des nationalen Rates der KMU und Präsident des regionalen Ablegers der KMU, Pamantik, sowie Präsident der Fuji-Elektronik-Gewerkschaft LNMF-OLALIA-KMU.

Innerhalb von nur einem Monat ist er der zehnte Aktivist, der in der Region Süd-Tagalog kaltblütig hingerichtet wurde, was eine qualitative Verschärfung der Faschisierung des Staatsapparates darstellt. Vorausgegangen waren wie üblich Morddrohungen und Schikanen. Am 15. März hatte er auf einer Pressekonferenz zum Blutsonntag-Massaker Stellung bezogen. Jetzt wurde er selber zum Mordopfer.

Die KMU schlägt fünf Möglichkeiten vor, wie man aktiv werden kann, die von uns als DPF entsprechend unseren Möglichkeiten unterstützt werden: