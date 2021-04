Rechtshilfefonds der MLPD unterstützt antifaschistische Arbeit

Damit verbunden sind erhebliche Rechtskosten in Höhe von bisher 5.431,90 Euro. Vor einigen Tagen bekamen wir eine große finanzielle Unterstützung aus dem Rechtshilfefonds der MLPD: 2.715,95 Euro – genau 50 Prozent unserer Rechtskosten - gingen an die MLPD in Essen/Mülheim. Dazu trug eine große Spende für den Rechtshilfefonds aus dem Südwesten Deutschlands in Höhe von über 2000 Euro bei. Wir haben Unterstützung von vielen Menschen bekommen und selber bei verschiedenen Aktivitäten schon fast 1000 Euro gesammelt. Ebenso hat uns der Landesverband der MLPD mit 500 Euro unterstützt, da dieser antifaschistische Kampf Bedeutung weit über Essen hinaus hat. Unser Dank geht an alle Spender!

Die Unterstützung aus dem Rechtshilfefonds ist gelebte Solidarität und ein Beispiel, das Mut macht. Keiner soll in seinem Kampf gegen Faschisten, oder wegen staatlicher, betrieblicher oder politischer Repression alleine dastehen. Er hilft auch, die Feststellungsklage des Redaktionsleiters des theoretischen Organs der MLPD, REVOLUTIONÄRER WEG, Stefan Engel, voranzutreiben, dass seine „Gefährder“-Einstufung vom 15. Mai 2018 rechtswidrig war (mehr dazu hier). Stärkt weiter den Rechtshilfefonds. Gewinnt neue Spender dafür, auch Dauerspender!

Kontoverbindung: GLS-Gemeinschaftsbank

IBAN: DE76 4306 0967 4053 3530 00

Stichwort: Rechtshilfe

Hier gibt es mehr Infos zum Rechtshilfefonds