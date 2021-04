Viele haben schon Erfahrung mit Mobbing gemacht, trauen sich aber oft nicht, darüber zu reden. In einer aktuelle Umfrage¹ geben 29 Prozent der Deutschen an, dass sie selbst schon einmal an ihrem Arbeitsplatz gemobbt wurden. 17 Prozent der Befragten haben bereits Mobbing bei Kolleginnen, Kollegen oder Vorgesetzten miterlebt und vier Prozent geben in der anonymen Online-Umfrage zu, selbst schon einmal am Arbeitsplatz gemobbt zu haben. In vielen Betrieben wird Mobbing häufig als Mittel der politischen Unterdrückung gegenüber kämpferischen Kolleginnen und Kollegen eingesetzt. Gegenüber Mobbing gilt Null-Toleranz und den Opfern ihrer Attacken hundert Prozent Solidarität!