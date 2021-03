Montagsdemo fordert Lockdown

In Halle an der Saale sprach dazu u. a. der Spitzenkandidat der Landesliste der Internationalistischen Liste / MLPD und Direktkandidat für Halle, der Student und DHL-Arbeiter Adrian Mauson. Er zeigte in seiner Rede die teilweise desaströse Situation der Arbeiter in den Betrieben auf und forderte einen zwei- bis dreiwöchigen konsequenten Lockdown mit Betriebsschließungen und hundertprozentiger Lohnfortzahlung für Arbeiter und Angestellte auf Kosten der Profite von Banken und Konzernen.

Ähnliche Forderungen machte heute auch die Mitteldeutsche Zeitung (MZ) bekannt. So fordern auch die Intensivmediziner angesichts der steigenden Coronazahlen einen harten Lockdown von zwei oder drei Wochen. Das erklärten der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv-und Notfallmedizin (DIVI), Gernot Marx und sein Kollege Christian Karagiannidis, medizinisch wissenschaftlicher Leiter des DIVI.

Ein Highlight waren die selbst interpretierten kämpferischen Lieder, die Adrian Mauson singend mit Gitarre seinem staunenden und Beifall spendenden Publikum zum Besten gab.