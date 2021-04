Kondolenzschreiben zum Tod von Günther Pappenheim

Wir haben vom Tode Günther Pappenheims erfahren und möchten hiermit unsere tiefe Anteilnahme zum Ausdruck bringen.

Günther Pappenheim wurde 1925 in Schmalkalden geboren und war seit seiner frühen Jugend aktiver Antifaschist. Als er 1943 in der Werkzeugfabrik, in der er arbeitete für französische Zwangsarbeiter die Marseillaise spielte, wurde er dafür verhaftet und kam schließlich mit der Häftlings-Nr. 22514 in das KZ Buchenwald und riskierte dort sein Leben für die Organisierung des antifaschistischen Widerstands und der Sabotage der Rüstungsproduktion.

Er ist einer der letzten Überlebenden, der die Selbstbefreiung der Häftlinge des KZ Buchenwald miterlebte und diese gegen antikommunistische Geschichtsfälschung verteidigte.

Am 19. April 1945 sprach er zusammen mit 21.000 überlebenden Häftlingen den Schwur von Buchenwald. Sein ganzen Leben hat er an der Verpflichtung gearbeitet, den „Nazismus mit seinen Wurzeln“ zu vernichten und „eine neue Welt des Friedens und der Freiheit“¹ aufzubauen, wie es in dem Schwur heißt. 2021 sagte er: „Ich bin durch Erleben Internationalist geworden, und Internationalismus lässt sich von Antifaschismus nicht trennen“²

In diesem Sinne prägte er Tausende Jugendliche und wurde vielen von ihnen zum Vorbild. Er war zuletzt Vorsitzender der Lagerarbeitsgemeinschaft Buchenwald-Dora und Vizepräsident des Internationalen Komitees Buchenwald-Dora. Sein größter Wunsch zu seinem 90. Geburtstag war, dass der Schwur von Buchenwald nie vergessen wird.

Mit Sorge betrachtete er die Rechtsentwicklung der letzten Jahre und warnte wiederholt vor der Gefahr, die davon ausgeht. Insbesondere kritisierte er, dass die „Täter von 209 Morden mit rechtsextremistischem Hintergrund“ als Einzeltäter dargestellt und stattdessen zunehmend Antifaschisten kriminalisiert werden: ‚Polemisch zugespitzt stellt sich die Frage, ob wegen der rechtsextremistischen Verbrechen die Antifaschisten verfolgt werden müssen.‘“ Und er kritisierte die „übelste antikommunistische Tonlage“ bei der Aberkennung der Gemeinnützigkeit der VVN-BdA!

Er focht im Allgemeinen energisch gegen die verlogene Gleichsetzung von links gleich rechts. Umso verwunderlicher war es, dass er sich von der antikommunistischen Leitung der Gedenkstätte Buchenwald als ein Kronzeuge gegen das Gedenken an Ernst Thälmann 2019 durch das Internationalistische Bündnis missbrauchen ließ.

Die MLPD beteiligt sich in diesem Jahr am 11. April selbstverständlich wieder an den Feierlichkeiten anlässlich der Selbstbefreiung des KZ Buchenwald. Dass Günther Pappenheim zu diesem 76. Jahrestag nicht mehr dabei sein kann, ist ein schwerer Verlust. Wir begehen diesen Jahrestag in besonderem Gedenken an ihn.

Er war aktiv im Aufbau einer antifaschistisch-demokratischen Ordnung in den ersten Jahren der DDR. Er hatte nach der Restauration des Kapitalismus verschiedene führende Funktionen in der revisionistischen SED, ohne dass er das öffentlich aufgearbeitet hätte.

Sein Tod ist uns Ansporn, beharrlich gegen Rechtsentwicklung, Faschismus und imperialistischen Krieg zu kämpfen! Dazu gehört, im Geiste des Schwurs von Buchenwald weiter an der revolutionären Überwindung dieser kapitalistischen Gesellschaft zu arbeiten, welche für uns die Wurzel des Faschismus ist, dafür mit allen fortschrittlichen Kräften zusammenzuarbeiten mit der Perspektive des Kampfs für eine sozialistische Gesellschaft, welche erst dauerhaft Frieden und Freiheit für die Menschheit sicherstellen kann.