Stalin war kein Antisemit!

Natürlich bleibt auch Joseph Stalin davon nicht verschont. Es geistert die Behauptung umher, er hätte Juden in der Sowjetunion verfolgen lassen. Eifrig vom antideutschen Lager verbreitet.

Zu einer anderen Einschätzung kam der amerikanische Künstler, Anwalt und Politiker James N. Rosenberg. In einer Rede, welche er 1943 vor mehreren hundert Vertretern jüdischer Organisationen hielt, kam er zu dem Schluss: ,,Russland hat mehr als zehnmal so viele Juden vor der Nazi-Vernichtung gerettet wie der Rest der Welt zusammen. Von ungefähr 1.750.000 Juden, welche es geschafft haben, den Achsenmächten seit dem Ausbruch des Krieges zu entkommen, wurden um die 1.600.000 von der Sowjetischen Regierung aus dem östlichen Polen und anderen von der Sowjet-Regierung besetzten Gebieten weit in das Landesinnere und hinter den Ural evakuiert. Um die 150.000 andere haben Palästina, die USA oder andere Länder in Übersee erreicht.“

Weiter sagte er: ,,Wir Juden geben vollkommen zu Recht unseren Dank für die unzählige Sympathie gegenüber den Juden, ausgeführt von wohlwollenden Menschen und Gruppen, die schockiert sind von der schrecklichen Tragödie, welche uns befallen hat. Russland hat sich für Taten entschieden. Es hat seiner großen jüdischen Bevölkerung Leben, Brot und Unterkunft gegeben. Diese Fakten sind nicht weit genug verbreitet. Dass jeder Jude in diesem Land diese Fakten kennt, muss eine der Aufgaben des Jüdischen Komitees für Russische Kriegshilfen sein. Muss ich erklären, was mit diesen Juden passiert wäre, wenn Russland sie einfach ignoriert hätte?“¹

Die Sowjetunion war der einzige Staat, der sich bereit erklärte, massenhaft jüdische Flüchtlinge aufzunehmen. Auf der Konferenz von Evian im Jahre 1938 erklärte sich - bis auf die Dominikanische Republik (und das auch nur gegen Geld) - kein einziger Staat bereit, mehr Flüchtlinge als sowieso schon aufzunehmen. Teilweise offen antisemitisch begründet. Die Sowjetunion wurde aus antikommunistischen Gründen nicht eingeladen.²

Die Sowjetunion war das Land in Europa, wo vor (so wie Polen) und nach dem II. Weltkrieg die meisten Juden lebten. Antisemitismus war dort schon in den 30er Jahren eine Straftat.³