Streik in Stahlwerken

Am Freitag, dem 26. März 2021, hatte in Algerien in mehreren Städten die Hirak-Bewegung zu Protesten aufgerufen, tausende waren in Algier, Oran und Mostaganem auf der Straße und forderten ein neues politisches System. Das war die Anwort von Hirak auf die Ankündigung von Präsident Tabboune, im Juni Neuwahlen durchzuführen. Denn mit dem Militär im Hintergrund werden nur Gesichter ausgetauscht. Nachdem am Freitag zahlreiche Demonstranten festgenommen worden waren, gab es am Sonntag in Algier eine Demo für deren umgehende Freilassung.