Arbeitskampf bei Amazon

Streik ohne Auswirkungen?

Am 29. März meldete "Rote Fahne News" den viertägigen Streik bei Amazon von Sonntag, den 28. März bis zum heutigen Donnerstag, den 1. April, abends 24 Uhr. Über die beiden Standorte in Nordrhein Westfalen hinaus wird auch an den Standorten in Leipzig, Koblenz und Bad Hersfeld gestreikt.

Von Rote Fahne Redaktion