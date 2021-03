ver.di ruft zu Streiks in dieser Woche auf

Nach einer unverhüllten Drohung im Fernsehen ("Sie könnten Gefahr laufen, in Kopf und Rücken geschossen zu werden") haben Soldaten am Samstag am „Tag der Armee“ in Myanmar in 44 Städten mehr als 110 Menschen - Demonstranten, Passanten, auch Kinder - erschossen. Vertreter aus China, Indien, Pakistan, Bangladesch, Vietnam, Laos und Thailand nahmen an der Militärparade teil. Russland schickte sogar den Vizeverteidigungsminister.