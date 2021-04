Das nächste Treffen der Wählerinitiative "Hannes Stockert" in Mülheim an der Ruhr findet statt am:

Freitag, dem 23. April 2021 um 18:00 Uhr, im "Ristorante Il Sole", Mellinghofer Str. 188 / Ecke Zehntweg, 45473 Mülheim an der Ruhr.

Themen:

Kampf für Arbeitsplätze UND Umweltschutz - wir bereiten den 1. Mai vor

Beschluss über die Grundsätze der Wählerinitiative und Namensvorschläge

Erweiterung des Vorstands - wer will mitmachen? Wahl von Kassier/in und Kassenprüfer/in

Unsere nächsten Aktivitäten

Hier der Einladungsflyer im pdf-Format