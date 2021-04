Wer Schindluder mit dem Freiheitsbegriff treibt, ist kein Wissenschaftler!

Wahrhaftig eine ungeheuerliche Freiheitsberaubung! Da wagen Kollegen, eine reaktionäre Forschungseinrichtung zu kritisieren, die nur zum Zweck gegründet wird, den größten Fortschritt der Menschheitsgeschichte, den Sozialismus, in den Dreck zu ziehen. Da lassen sich kritische Studentinnen von einem arrogant-dümmlichen Hochschullehrer nicht mundtot machen. Da wird eines Herrn Baberowskis vermeintliche "Freiheit", der Hochschule eine antikommunistische Grundausrichtung zu verpassen ("die HU hat sich längst vom Prinzip der Wissenschaftsfreiheit verabschiedet") auch von der Hochschulleitung in Abrede gestellt - und schon gründen die so Kritisierten einen antikommunistischen Bund namens "Netzwerk Wissenschaftsfreiheit".

Die Kritik der Studenten und der demokratischen und fortschrittlichen Professoren und Professorinnen ist notwendig und ausdrücklich zu begrüßen! Die Hochschulen sind Errungenschaften der Aufklärung und Ausbildungsstätten unserer Jugend. Faschismus, faschistoide Redner wie Bernd Lucke und Thilo Sarrazin haben hier nichts verloren. Die MLPD kritisiert Gängelung, Bevormundung und Unterjochung des Wissenschaftsbetriebs durch Monopole und Staat - ihre Kritik ist links! Im Parteiprogramm der MLPD heißt es:





Kampf der Knebelung von Wissenschaft, Forschung und Kultur durch die Profitinteressen der Monopole!

Kampf der geistigen Bevormundung und weltanschaulichen und politischen Disziplinierung an Schulen und Hochschulen insbesondere durch den modernen Antikommunismus!

Förderung von Forschung und Bildung zu den wirklichen Zukunftsfragen der Menschheit wie umweltschonenden Technologien!

Für freie politische Betätigung an Schulen und Hochschulen auf antifaschistischer Grundlage!

"Ich bin derjenige, der diesen Raum definiert, und das ist ein akademischer Raum", so Michael Sommer anlässlich seines Beitritts zum "Netzwerk ..." im Interview mit der Süddeutschen Zeitung am 16. Februar 2021. So sind sie, unsere akademischen Freiheitshelden und -vorkämpfer. Qua Amt obliegt ihnen vermeintlich die Gestaltungsmacht und die Deutungshoheit über den "akademischen Raum". Eigentlich trifft doch für einen solchen Führungsanspruch eher die Bezeichnung "Absolutismus" zu. Der "Sonnenkönig" Ludwig der Vierzehnte meinte ja, er sei von Gott direkt ausgewählt worden und sagte:"Der Staat bin ich."

Es gibt in Deutschland seit dem Sieg über den Hitlerfaschismus unter den breiten Massen ein unerschütterliches antifaschistisches Bewusstsein. Alle die Meinungen, die das "Netzwerk Wissenschaftsfreiheit" so vehement gegen Proteste verteidigt, eines Sarrazin, eines Lucke, eines Baberowski, sind rückschrittlich - z. B. gegen Migranten und Flüchtlinge gerichtet - bis ultrareaktionär und faschistoid. In Wahrheit verteidigt das "Netzwerk Wissenschaftsfreiheit" die Freiheit, gegen den antifaschistischen Grundkonsens anstänkern zu dürfen. Im SZ-Interview behauptet Sommer frech, das "Netzwerk" sei gegen faschistische und faschistoide Einflüsse gefeit: "Wir haben uns auf Promovierte im Hochschuldienst beschränkt, das sind fast alles Beamtinnen und Beamte, die einen Eid aufs Grundgesetz abgelegt haben." Das haben die Polizeibeamten, die in Hessen und Essen faschistische Netzwerke im Staatsapparat betreiben, bekanntlich auch.

Freie politische Betätigung an der Hochschule auf antifaschistischer Grundlage umfasst, für einen fortschrittlichen Freiheitsbegriff einzutreten; für die Freiheit, Inhalte und Meinungen zu vertreten und zu verbreiten, die die Gesellschaft nach vorne bringen.