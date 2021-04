Auf antifaschistischer Kundgebung Mitstreiter für 1.-Mai-Demo gewonnen

Das Bündnis 22 migrantischer Organisationen führte auch Aktionen in Deutschland durch, so auch in Mannheim mit ca. 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Unter dem Motto „Alle zusammen gegen Faschimus“ war u.a. ein gemeinsames Anliegen der entschiedene Protest gegen das beantragte Verbot der HDP (Demokratische Partei der Völker) und die vorangegangenen Massenverhaftungen in der Türkei.

In Mannheim beteiligten sich kurdische Organisationen wie die FCDK-KAWA und der kurdische Verein Mannheim NCK sowie Bündnisorganisationen des Internationalistischen Bündnisses wie der ADHF, AGIF, ATIF und natürlich auch die MLPD, die dort auch einen Redebeitrag halten konnte, in dem die Kollaboration der Bundesregierung, der EU mit der faschistischen Erdoğan-Diktatur angeprangert, Zusammenhänge zu anderen Ereignissen hergestellt und auf die Notwendigkeit eines engeren Zusammenschlusses demokratischer und revolutionärer Kräfte, auch bei der Durchsetzung eines konsequenten, konzentrierten Lockdowns auf Kosten der Monopolprofite, orientiert wurde.

Der Beitrag fand viel Zustimmung und wurde mit „Hoch die internationale Solidarität“-Rufen bedacht. Mehrere Menschen kamen auf den Redner zu, baten um eine Kopie der Rede und bedankten sich für die klaren Worte. Eine Reihe Exemplare des Rote-Fahne-Magazins wechselten den Besitzer, einige Teilnehmer unterschrieben für die Wahlzulassung des Mannheimer bzw. Heidelberger Kandidaten der Internationalistischen Liste/MLPD, 3 € wanderten in die Spendenkasse.

Ein weiteres wichtiges Ergebnis war, dass sich alle von einem Vertreter der MLPD angesprochenen Organisationen an einer 1. Mai-Demonstration beteiligen wollen, die jetzt beantragt werden soll.

Hier der Beitrag des Redners der MLPD auf der Kundgebung