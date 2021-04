Bündnis fordert sofortigen Baustopp bei Schacht KONRAD

Mehr als 1.100 Bergleute des Bergwerkes Warrior Met Coal in Alabama/USA begannen Donnerstag Abend gegen 22.30Uhr mit einem Streik. Der Kampf richtet sich gegen die Versuche der Bergwerksleitung, den Lohn weiter zu senken und die Arbeits- und Sicherheitsbedingungen noch mehr zu verschlechtern. Die führenden Manager des Konzerns haben in den letzten Wochen Boni in Höhe von 35.000 Dollar eingestrichen. Die Gewerkschaft UMWA (United Mine Workers of America) hat Streikposten organsiert. Laut Zeitungsmeldungen hat der Konzern bewaffnete Sicherheitsleute engagiert und die "state troops" von Alabama gegen die Streikenden zu Hilfe gerufen. Das würde den Streik weiter politisieren!

Solidaritätserklärungen an info@umwa.org