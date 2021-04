Johann Knief, geboren am 20. April 1880, gestorben am 6. April 1919, war ein revolutionärer Arbeiterführer aus Bremen. Von Beruf Lehrer, war er seit 1906 Sozialdemokrat und hatte später enge Verbindungen zu den deutschen Linken. Er wurde führender Bremer Revolutionär und gab ab 1916 die Zeitschrift „Arbeiterpolitik“ heraus. Von Februar bis November 1918 war er eingekerkert und nahm danach aktiv am revolutionären Kampf in Bremen teil. Johann Knief war seit Gründung Mitglied der KPD und im Januar Februar 1919 Volksbeauftragter der Bremer Räteregierung. Am 9. März 1919 wurde er für die KPD in die verfassungsgebende Bremer Nationalversammlung gewählt.