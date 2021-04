„Hildbusters“ haben Hildmann in der Türkei lokalisiert

Seitdem der Faschist, Antisemit und frühere Vegan-Koch Atilla Hildmann sich vor einem deutschen Haftbefehl in die Türkei abgesetzt hat, sucht eine Gruppe Antifaschisten nach ihm. Nun haben sie ihn laut www.t-online.de gefunden. Die Gruppe hat Hildmann, den sie aufgrund seiner Hitler-Affinität und seiner Vegan-Vorliebe als „Avocadolf“ titulieren und die sich selber humorig in Anlehnung an die Ghosbusters „Hildbusters“ nennt, in einem der beiden oberen Stockwerke der "Angel Hisar Prestige Villa A" am Rand des Ferienorts Hisarönü im Südwesten der Türkei gefunden. Hildmann hatte den Fehler gemacht, sich in seiner Umgebung intensiv zu filmen und die Filme ins Netz zu stellen. Skandalöserweise reagiert das Landeskriminalamt (LKA), an das sich die „Hildbusters“ gewandt haben bisher nicht auf die Hinweise