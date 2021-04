Jetzt konzernweiten selbständigen Streik auf Kosten des Konzernprofits vorbereiten!

Denn bei Wegfall von ca. 400 Kollegen in der Produktion werden Angestellte und Ingenieure auch nicht gebraucht. Nicht gebraucht, weil der Profit an erster Stelle steht! Das zeigt uns, dass wir den Kapitalismus nicht mehr brauchen, der unsere Arbeitsplätze und unsere Existenz genauso zerstört, wie die Umwelt. Und welche Zukunft soll die Arbeiterjugend haben? In einer Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung wird jede und jeder gebraucht – für den Ausbau einer umweltfreundlichen Energie, für die Reparatur der Umweltzerstörungen, für ein Gesundheitssystem und Gesundheitsschutz im Betrieb und und und.

Das Berliner Turbinenwerk könnte hier ein wegweisendes Signal setzen. Kampf für Jobs und Umweltschutz!

Dazu müssen wir Arbeiter unsere Interessen an die erste Stelle setzen. Jetzt in der Tarifrunde genauso wie im Kampf für den Erhalt aller Arbeits- und Ausbildungsplätze und für den Schutz unserer Umwelt. Stärken wir unsere IG Metall als Kampforganisation – werdet Mitglied! Einsatz der vollen Kampfkraft zur Durchsetzung unserer Tarifforderungen! Beraten wir jetzt und konzernweit unsere wichtigsten Forderungen – wie die nach der 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich – und den Weg ihrer Durchsetzung. Gerade weil wir kein politisches Streikrecht haben, müssen wir solche Kämpfe selbstständig vorbereiten und führen. Wollen wir für den Erhalt unserer Arbeitsplätze kämpfen, dann muss die ganze Belegschaft überzeugt sein und aktiv werden. Da in Deutschland ein gewerkschaftliche Streikrecht nur in Tariffragen besteht, braucht die ganze Arbeiterklasse ein allseitiges und vollständiges gesetzliches Streikrecht. Die MLPD und ihre Betriebsgruppen stehen euch mit ihrem Know-how zur Seite. Werdet Mitglied in der MLPD – jetzt!