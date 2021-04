Halle an der Saale

Konsequent antifaschistische Kandidaten

Am Sonnabend vor Ostern: Bei windig-kühlem Wetter sammeln MLPD und Rebell am Marktplatz in Halle an der Saale Unterschriften für die Wahlzulassung der Internationalistischen Liste / MLPD zur Bundestagswahl.

Korrespondenz