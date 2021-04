Abschiebungen in ein Land, welches 2020 schon das zweite mal in Folge vom Institute for Economics & Peace in seinem Global Peace Index als das gefährlichste Land der Welt eingestuft wurde. Zudem hat das Auswärtige Amt Afghanistan am 31. Januar 2021 als Gebiet mit hohem Infektionsrisiko (Hochinzidenzgebiet) ausgewiesen. Ein breites Bündnis verurteilt aufs Schärfste die geplante Abschiebung mitten im Lockdown in das Kriegs- und Krisengebiet Afghanistan. Seit dem Beginn der Sammelabschiebungen nach Afghanistan im Dezember 2016 waren von diesen insgesamt 1015 Menschen betroffen. 107 Menschen wurden allein in diesem Jahr aus Deutschland nach Afghanistan abgeschoben. Auch gegenteilige Feststellungen des Oberverwaltungsgerichts Bremen und des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg lassen das Seehofersche Innenministerium an seiner menschenverachtenden Flüchtlingspolitik festhalten. Heute soll erneut eine Sammelabschiebung nach Afghanistan von Berlin-Schönefeld aus erfolgen.