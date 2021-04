Maaßen plant Kandidatur in Südthüringen

Jenen Maaßen also, der die rassistischen und faschistischen Hetzjagden auf Migranten wie den Überfall auf ein jüdische Lokal in Chemnitz einfach leugnete. Jener Maaßen, der die Wahl von FDP-Kemmerich zum Ministerpräsidenten von Thüringen (durch CDU, AfD und FDP) als Triumpf und Verhinderung des Sozialismus feierte.

Nach dem Absturz des lokalen CDU-Stars Mark Hauptmann, der sich mal so nebenbei fast 1 Million Euro aus Maskengeschäften zuschanzte, hat die CDU nun einen „idealen“ Nachfolger ins Auge gefaßt: „Es liegt soviel im Argen in unserem Land. Ein Kapitel hiervon ist die Geschichte des Dr. Hans Georg Maaßen. ... Wir halten ihn für eine wirklich integre Persönlichkeit.“ (Suhler CDU-Größe Marcus Kalkhake am 1. April auf Facebook)

Schamlose Bereicherung, Machtgeilheit, Menschenverachtung, rassistisches und faschistisches Gedankengut – das bleibt von den geheuchelten christlichen und sozialen „Werten“ der CDU. Offen setzen größere Teile der Südthüringer CDU auf eine enge Zusammenarbeit mit der AfD, dieser Wegbereiterin des Faschismus. Zutiefst volksfeindlich, antidemokratisch und antikommunistisch – nicht nur im Geist, auch in Wort und Tat! Geben wir diesem Gebräu keinen Fußbreit!

Die Kandidaten der Internationalistische Liste/MLPD arbeiten dagegen unter dem Leitmotiv „Dem Volke dienen“ . Nicht „Helden“ oder „Stellvertreter“ machen Geschichte, sondern nur gemeinsam können wir eine neue, eine bessere Welt erkämpfen. Die Kandidatinnen und Kandidaten verpflichten sich auf die Grundsätze ihrer Wählerinitiativen, die an die Dekrete der Pariser Kommune engelehnt sind (regelmäßige Rechenschaft, jederzeitige Absetzbarkeit, bescheidenes durchschnittliches Arbeitereinkommen).

Wer also wirklich was verändern will, ist herzlich willkommen, in den Wähleriniativen mitzuarbeiten, und die Wahlzulassung zu unterstützen.

Ein tolle Gelegenheit, Andreas Eifler, den Direktkandidaten der Internationalistischen Liste/MLPD im Wahlkreis 196, kennenzulernen, ist der Festakt zur Enthüllung der Lenin-Büste in Truckenthal:

Samstag, 24. April, 14.00 Uhr Ferienpark Thüringer Wald

Lenin verkörpert das Gegenteil der bürgerlichen Politiker. Lenin war Revolutionär, ein bescheidener Staatsmann neuen Typs, stets eng verbunden mit den Massen. Er steht bis heute rund um den Globus für die Beendigung des I. Weltkrieges und die erstmalige Befreiung der Arbeiter, Bauern und Frauen von kapitalistischer Ausbeutung und Unterdrückung. Lenin war Pionier der Einheit von Mensch und Natur im Aufbau des Sozialismus.