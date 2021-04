Niedersachsen

Ministerpräsident Weil zieht durch

"Die Leute hoffen, dass nach einem Lockdown endlich mal alles vorbei ist. Ich verstehe diese Sehnsucht, aber das ist nicht realistisch", so Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil im Interview bei n-tv am 9. April. Einen Lockdown will er in keinem Fall.

Korrespondenz