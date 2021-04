Faschistischer Anschlag in Palma

Es gab Dutzende von Toten, Zehntausende sind auf der Flucht. Unter den Toten waren auch Menschen aus Großbritannien, die an einer gigantischen Gasanlage, betrieben vom Übermonopol Total, arbeiteten. Es handelt sich um das größte Kohlen-Wasserstoff-Projekt auf dem afrikanischen Kontinent. Die Halbinsel Afungi, auf der sich das Projekt befindet, das von Polizei, Militär und privaten Söldnertruppen bewacht wird, wurde nicht direkt angegriffen, sondern die Stadt Palma, die früher eine Touristenhochburg war. Seit Monaten sind die Verbindungen nach Palma unterbrochen, die Preise explodieren, 30.000 Menschen sind vertrieben.

Die islamistisch-faschistische Terrorgruppe Ahlu Sunna wal Jamaa nahm 2017 ihre terroristische Tätigkeit auf und schloss sich 2019 dem faschistischen IS an. Kenner gehen davon aus, dass diese Faschisten die Bevölkerung aus den Orten in der ganzen Region vertreiben wollen. 670.000 Menschen sind im Norden Mozambiks laut UN bereits auf der Flucht. Es fehlt an Nahrung, es fehlt an allem.

Vertreter einer südafrikanischen "Privatarmee" mutmaßen, dass der Hafen Pemba 200 km südlicher das nächste Ziel Ahlu Sunna wal Jamaa sein könnte.