Müllverbrennung in der Glühe?

Da wurde mal wieder richtig sauber gemacht, damit ja nichts beanstandet wird. Der TÜV soll nicht die Realität sehen, dafür wurden extra Anlagen angehalten. Es wurde geputzt und giftiger Müll wurde versteckt. So wurden Fässer mit Emulsion, getränkte Lappen, ölverschmierte Teile etc. einfach in einem leeren Glühsockel „versteckt.“

Im Auftrag der Betriebsleitung, denn der TÜV sollte ja nichts finden. Fast wie Ostereier verstecken. Ein Kollege wusste das nicht und hat eine heiße Glühaube auf den eigentlich leeren Glühesockel gestellt. Es entfachte sich ein Feuer und dichter schwarzer Rauch machte sich in der Halle breit.

Es grenzt schon an Mutwilligkeit, wie hier mit der Gesundheit der Mitarbeiter gespielt wird. Dieser Vorgang muss aufgeklärt, die Kollegen müssen nachhaltig auf Vergiftungen untersucht und das Ganze an die Berufsgenossenschaft gemeldet werden!