Subventionen / Massentierhaltung

Neue Signale für Tierwohl und Klimaschutz in der Landwirtschaft ?

Zwei Ereignisse einige Tage vor Ostern: Die Agrarministerkonferenz am 27. März beschloss eine Umverteilung der Subventionen - laut Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) ein „Systemwechsel in der Landwirtschaft“. Am 30. März verbrannten in einem Megaschweinestall in Alt Tellin (Mecklenburg-Vorpommern) mehrere Tausend Muttersäue und rund 50.000 Ferkel bei lebendigem Leibe.

Von wr