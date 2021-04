Ostermarsch

Bremen: Null Toleranz zur faschistischen Querfront-Strategie!

Bei strahlendem Wetter nahmen ca. 300 Menschen am diesjährigen Ostermarsch in Bremen teil. Von der MLPD Bremen hatten wir den Aufruf des Bremer Friedensforums, den Veranstaltern des Ostermarschs, nicht unterschrieben, da er Illusionen in die "Friedfertigkeit" Russlands und Chinas nährte, anstatt allen imperialistischen Kriegsvorbereitungen den Kampf anzusagen.

Von einem Korrespondenten