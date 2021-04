Ostermarsch

Ohrdruf: Große Einheit im antifaschistischen und antimilitaristischen Kampf

Auch ohne Ostermarsch konnte eine würdevolle Kundgebung für Frieden und gegen Militarisierung am Ohrdrufer Denkmal für die Ermordeten im ortsansässigen KZ in der Zeit des Hitler-Faschismus durchgeführt werden. In der Nachbarschaft von Ohrdruf selbst befindet sich ein Drohnentest-Gelände der Bundeswehr, zu welchem der Demozug des Ostermarsches sonst immer führt.

Von einem Korrespondenten aus Eisenach