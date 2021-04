Pressemitteilung

Pakete mit Kleiderspenden aus Kara Tepe in Zimbabwe angekommen!

Seit einem Jahr informiert "Solidarität International" (SI) Presse und Öffentlichkeit regelmäßig über die Ereignisse im früheren Camp Moria, heute Kara Tepe, auf Lesbos in Griechenland. Die Pressemitteilungen basieren auf den täglichen Berichten der Partner von SI von "Stand by me Lesvos", mit denen ein gegenseitiger, sehr erfreulicher und ergiebiger Solidaritätspakt besteht.

Solidarität International Emscher-Lippe