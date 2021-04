Sassnitz: Traditioneller Osterspaziergang

Der Osterspaziergang wurde wegen der Corona-Bedingungen nicht wie sonst auf der Mole durchgeführt, wo traditionell Tauben fliegen gelassen werden.

Das Rügener Friedensbündnis als Organisator hatte eine kurze Begrüßungsrede gehalten und so zogen wir in kleinen Grüppchen mit Sicherheitsabstand durch die Stadt, um an den Stolpersteinen Blumen des Gedenkens an die Opfer des Holocausts niederzulegen.

Mit dabei - wie in jeden Jahr - war auch der Osterhase als ein sehr aktiver Friedenskämpfer auf der Insel. An den jeweiligen Stolpersteinen wurde an die entsprechende Person mit Bezug zum heutigen Kampf für Frieden, Abrüstung und Umweltschutz erinnert.